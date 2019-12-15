الخليل: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم شقيقان وأسير محرر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من الخليل، بينهم شقيقان وأسير محرر.



وقالت مصادر أمنية وفقاً "للوكالة الفلسطينية الرسمية"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هاني وخالد جوابرة، والفتى عمار محمود جوابره، والأسير المحرر عماد خالد جوابره، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم العروب شمالا.



كما اعتقلت تلك القوات المواطن ايهاب غالب أبو داوود زيدات، عقب دهم منزله في بني نعيم شرقا.