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السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها

السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة تعليق جميع أعمالها ابتداء من اليوم الأحد، لأسباب أمنية.

وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي: "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر"​​​.

في سياق آخر، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (مقره طرابلس)، أمس السبت، تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بـ"الوصاية على ليبيا".

وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، عضو المجلس: "دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبدا".

وتابع دبرز: "دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة، وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات، دولة ذات سيادة".

وتأتي تصريحات دبرز ردا على تأكيد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن بلاده تعتبر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويترأسه، عقيلة صالح، (ويدعمه المشير خليفة حفتر)، جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا.

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