طقس الأحد: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 15-8 15-8 بيت لحم 14-8 15-8 15-8 رام الله والبيرة 13-7 14-7 14-7 طولكرم 20-11 21-11 21-11 نابلس 16-9 17-9 17-9 قلقيلية 20-11 21-11 21-11 جنين 19-10 20-10 20-10 سلفيت 14-8 15-8 15-8 طوباس 19-10 20-10 20-10 روابي 16-9 17-9 17-9 الخليل 13-7 14-7 14-7 غزه 19-12 20-12 20-12 أريحا 23-13 24-13 24-13 خانيونس 19-12 20-12 20-12 الأغوار الشمالية 21-11 22-11 22-11 رفح 20-11 21-11 21-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئياً الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2019/12/16: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/12/17: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/12/18: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي