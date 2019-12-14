الاحتلال يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا بالقرب من حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين .



وذكرت مصادر محلية وفق الوكالة الفلسطينية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار باتجاه الشاب سلامة محمود سلامة قاسم (25 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من الحاجز دون أن يتم اصابته، وتم اعتقاله ونقله الى أحد مراكز التوقيف.