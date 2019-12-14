عياش: تصويت الأمم المتحدة انتصارا في وجه من يحاولون تصفية قضية اللاجئين





رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمدة ثلاثة سنوات ، معتبرا هذا القرار بمثابةرسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.و تأكيدا على فشل الإدارة الامريكية في محاولاتها للمساس بحقوق شعبنا الثابتة والتاريخية.وأكد د. عياش في تصريح "صحفي " من مقر اقامته في بوخارست برومانيا ان تصويت الجمعية العمومية للامم المتحدة وبغالبية ساحقة على التجديد للأنروا لمدة ثلاث سنوات يأتي فى مواجهة ما يسعي اليه ترامب ودولة الاحتلال من محاولاتهمالتصفية قضية اللاجئيين والتي نعتبرها من الثوابت الفلسطينيةواعتبر القيادي الفلسطيني د. عياش أن التصويت يعتبر انتصارا للقضية الفلسطينية والثوابت وقرارات الأجماع الوطني المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقله كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وقال عياش "بجهود قيادتنا السياسية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن وبالعمل المتواصل من قبل دائرة شئون اللاجئين ممثلة بالدكتور احمد ابو هولي وبجهود البعثات الدبلوماسية الفلسطينية والعربيه وبالتنسيق المحكم بين البعثات العربيه والتواصل مع كل احرار العالم وبتنسيق المواقف في كافه اماكن تجمع الفلسطينيين في كافه بقاع المعموره وتم انتزاع تجديد تفويض ولاية وكاله الغوث لثلاثة سنوات تبدا من حزيران 2020 وتنتهي في حزيران 2023 ".و شدد على أن هذا التصويت المفعم بالاجماع يحمل دلاله واضحة علي حكمة وحنكة قيادتنا السياسيه الفلسطينية في مواجهة التحديات الامريكية والاسرائيليه الهادفه الي الغاء التفويض لوكاله الغوث.