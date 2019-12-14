اضاءة شجرة الميلاد في نابلس





رام الله - دنيا الوطناحتفلت مدينة نابلس مساء اليوم السبت، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في منطقة رفيديا غربا، تمهيداً لبدء الاحتفالات السنوية ورأس السنة الميلادية الجديدة.وشارك مواطنون ورجال دين من كافة الطوائف المسيحية بنابلس في المسيرة التي تقدمتها فرقة الكشافه من منطقة رفيديا باتجاه شجرة الميلاد، بحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، ووزير المواصلات عاصم سالم، وعدد من الشخصيات ورؤساء المؤسسات الأمنية والفصائل والهيئات المحلية، وفق ما أوردته الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الجمعية الأرثوذكسية في نابلس بشارة الخوري: "نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام إبن فلسطين، وبهذه المناسبة التي يظهر فيها التعايش والعيش المشترك المسيحي الإسلامي.وأضاف الخوري: في مدينة نابلس نفتخر بأنها بلد التعايش التي تضم ثلاثة أديان، مسيحيين ومسلمين وسامريين.