شؤون فلسطينية

صور: بدء مغادرة فوج معتمري غزة الأول

صور: بدء مغادرة فوج معتمري غزة الأول
رام الله - دنيا الوطن
بدء الفوج الأول من معتمري غزة، بالإستعداد لمغادرة القطاع من أمام مكاتب الحج والعمرة، متوجهًا للأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أعلنت أمس الأول أنها انتهت من عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية بالمدينة المنورة .

وأوضحت انه تم استئجار فنادق مصنفة 4و5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف وتحوي كافة الخدمات الفندقية، حيث أن بعضها يقع على بلاط الحرم مثل فندق أنوار المدينة ( موفنبيك ) وكذلك الفنادق الاربعة الاخرى تبعد مسافة ما بين 50 الى 150 متر من بلاط الحرم وهي ( روف المدينة ، النخبة إن ،الروضة إن ، سجى المدينة).




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