الوادية يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال



وبموجب هذا الفوز سيكون الوادية عضواً في المكتب حتى دورة عام ٢٠٢٤، ويأتي هذا الفوز بعد حصول الوادية على عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا قبل عامين.



وعقب فوزه أكد الوادية أن لعبة رفع الأثقال في فلسطين تسير على الطريق الصحيح وأن هذا الفوز سيعزز من مكتسبات الاتحاد التي حققها منذ استلامه.



وشارك الوادية في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور مندوب اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية د.عاطف رويضان.



ويترأس الوادية بعثة المنتخب المشاركة في البطولة العربية واللذين تنطلق منافساتهم الأحد.





رام الله - دنيا الوطنفاز الدكتور خالد الوادية رئيس الاتحاد الفلسطيني المركزي لرفع الأثقال بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة بعد الانتخابات التي جرت خلال البطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.