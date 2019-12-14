حركة حماس تنعى والد الشهيد يحيى عياش

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحاج عبد اللطيف عياش، والد الشهيد المهندس يحيى عياش، والذي وافته المنية، اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والأمة.



وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": "إننا اليوم إذ ننعى الحاج عبد اللطيف، نستذكر الأثر الطيب الذي أهداه لفلسطين والأمة، نجله المهندس الشهيد يحيى عياش، الذي افتتح خطاً جهادياً مباركاً دفاعاً عن شعبنا وحقوقه، ورداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، في مجزرة المسجد الإبراهيمي".



وقالت الحركة: لقد كان لعائلة المهندس، وخاصة والده ووالدته، وقفات عز، أثناء مطاردته وعند استشهاده، وفي موكب الوداع المهيب، الذي خرج ليودع المهندس في غزة الأبية، التي احتضنت العياش من ساحات الجهاد في الضفة، فكان العياش وعائلته عنواناً للمقاومة في الضفة وغزة، وشهدت كل فلسطين على صولاته وبطولاته.



وتقدمت لعائلته، وأهالي بلدته رافات، بأحر التعازي، داعين الله، أن يتقبل الحاج عبد اللطيف مع الشهداء والنبيين والصديقين، وأن يجمعه مع نجله الشهيد المهندس يحيى، في جنان النعيم.