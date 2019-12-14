وفاة والد الشهيد "يحيى عياش"

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مساء اليوم، الحاج عبد اللطيف عياش، والد مهندس كتائب القسام الأول، الشهيد يحيى عياش.



وأفاد موقع كتائب القسام، بأن الحاج عبد اللطيف، توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.



يشار إلى أنه في الشهر الماضي، نشرت القناة الإسرائيلية الـ 13، تفاصيل المكالمة الصوتية الأخيرة، بين الشهيد يحيى عياش ووالده، والتي جرت في الخامس من كانون الثاني/ يناير عام 1996، حيث كان حينها في قطاع غزة، فيما شملت التفاصيل لقاءات مع والده وأفراد من العائلة.



جاء ذلك، في تقرير للقناة، حول الاغتيالات الإسرائيلية، ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث روت عائلة عياش تفاصيل المكالمة، كما تحدت عن العميل، الذي أوصل الهاتف الخلوي لصديق يحيى عياش، والذي رفض المشاركة في الحلقة.



وحسب القناة، فإنه في 1996، قتلت المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك)، عن طريق هاتف محمول مفخخ، ليحيى عيّاش، القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، في مدينة غزة، بعد مطاردته لعدة سنوات، وعدد من محاولات الاغتيال الفاشلة.