الرئيس عباس: لدينا إرادة سياسية لإجراء الانتخابات والتغلب على تحديات قد يفرضها أي طرف

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يوجد إرادة سياسية ثابتة؛ لإجراء الانتخابات، والتغلب على أي تحديات، يفرضها أي طرف، لأن ديمقراطية الشعب الفلسطيني، كانت ضحية للانقسام، وأن الانتخابات هي المخرج، والبوابة لحماية القضية، ووحدة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، لا يوجد دولة، ولا يوجد عاصمة.



وقال الرئيس عباس، لدى استقباله في مقر إقامته بشرم الشيخ، وفداً من المفكرين وكبار المثقفين المصريين من المركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية: إن زيارة فلسطين، هي كسر للحصار، الذي يفرضه الاحتلال، والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه، جراء الاحتلال وإجراءاته.



وأوضح أن زيارة فلسطين، كسر للحصار، الذي يفرضه الاحتلال، والوقوف بشكل عملي، وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه، جراء الاحتلال وإجراءاته.



إلى ذلك، أطلع الرئيس أبو مازن، الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، مؤكداً أن استمرار إسرائيل، بتجاهل تنفيذ التزاماتها، حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة، والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية؛ لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.