فتح: اليمين الإسرائيلي يمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتمد الجدار والاستيطان، ومخططات الضم؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.



وأكد خلال لقائه بوفد أميركي، اليوم السبت، في رام الله، أن استراتيجية حكومة الاحتلال الاسرائيلي، واليمين المتطرف، ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية؛ لمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطين، وهي: جدار الضم والتوسع، والفصل العنصري، والبناء الاستيطاني وتوسعته، ومخططات الضم، وخاصة غور الأردن.



وأضاف القواسمي، للوفد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد تعقيد المشهد السياسي من خلال إقحام الدين في الصراع، واستخدامه كحجة وذريعة لاستمرار الاحتلال، وتنفيذ نظام (الأبرتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير جداً، وله انعكاسات ودلالات خطيرة في كل مكان في العالم.



وأوضح القواسمي، للوفد الأميركي، أن صراعنا، يكمن مع الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، بعاصمتها القدس، المعترف بها في الأمم المتحدة، وليس مع الديانة اليهودية.