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"عقبال عنا".. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية

"عقبال عنا".. نائبة لبنانية تُشيد بقرارات الرئيس عباس بشأن المرأة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت عضو كتلة المستقبل النيابية، النائبة في البرلمان اللبناني رولا الطبش، قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن المرأة، انتصاراً لحقوقها.

وغردت عبر حسابها على موقع (تويتر)، وقالت: ‏"بعد نحو 10 سنوات من حراك المؤسسات النسوية الفلسطينية، بدأت المحاكم الشرعية في فلسطين، تطبيق قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتعلقة بتحديد سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاماً، والإجازة للأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها".

وأكدت الطبش، أن هذه القرارات تشكل انتصاراً لحقوق المرأة الفلسطينية عمومًا، ولدورها المحوري، ضمن عائلتها ومجتمعها، وتسهم بشكل جدي في منع الزواج المبكر، وكسر قيود ولاية الأم على أولادها.

وختمت حديثها بالقول: "كل التحية للمرأة الفلسطينية المناضلة، الأم والابنة، وعقبال عنا".

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