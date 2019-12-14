ماذا جاء في اجتماع أردوغان وهنية؟

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووفق موقع حركة حماس الرسمي، فقد دار خلال اللقاء نقاش معمق حول العديد من القضايا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج.



كما بحث خلال التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار.



وقد تم الإشادة بالمواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة