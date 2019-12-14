حزب الشعب: قرار تجديد تفويض (أونروا) ينسجم والقوانين والمواثيق الدولية





وأكد أن هذا التصويت، جاء لينسجم والقوانين والمواثيق الدولية، خاصة القرار 302 الذي أنشأ وكالة (أونروا)، من أجل توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا من اللاجئين، لحين حل قضيتهم نهائياَ وفقاَ للقرار الأممي رقم 194.



كما أكد حزب الشعب، أن التفويض الجديد لوكالة (أونروا)، يتطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة التحرك لإيجاد بديل للتمويل الأمريكي، حتى يتسنى القيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعدم خلق الأعذار خصوصًا المالية منها لتقليص خدماتها الأساسية من صحة وتعليم وتشغيل، مشدداَ على ضرورة التخلص من النفقات الزائدة، وخصوصاً لكبار الموظفين، لما تسببه من إسهام في إرهاق موازنة الوكالة، وتؤثر سلباً على خدمات اللاجئين، الذين يعيشون في أوضاع صعبة على مختلف المستويات.



رام الله - دنيا الوطنرحب حزب (الشعب) الفلسطيني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات جديدة، معتبراَ القراربمثابة استجابة لمطالب وإرادة شعبنا وأصدقائه حولالعالم، شاكراً جميع الدول التي صوتت إلى جانب القرار، رغم كل الضغوطات، التي مارستها أمريكا وإسرائيل للحيلولة دون ذلك.ووصف حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم السبت، القرار بأنه صفعة في وجه إدارة ترامب وحكومة الاحتلال، رغم التحريض الكبير لهما، خلال محاولتهما البائسة لحشد التوصيات ضد تجديد التفويض، في سياق تنفيذ مؤامرة حل وكالة الغوث، ومحاولات شطب حق العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.