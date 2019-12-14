شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطنًا على هدم منزله جنوب شرق القدس

شاهد: قوات الاحتلال تُجبر مواطنًا على هدم منزله جنوب شرق القدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن ناصر أبو زعيتر، اليوم السبت، على هدم مسكنه بنفسه، في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة (وفا) الرسمية، بأن بلدية الاحتلال في القدس، سلمت المواطن أبو زعيتر، إخطارا بهدم مسكنه ذاتياً في حي المقبرة بجبل المكبر، وإلا ستنفذ هي الهدم، وترغمه على دفع التكاليف المالية.

 

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