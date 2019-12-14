الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من الجديرة شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلين شقيقين من قرية الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة.



وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين بلال (13 عاماً)، وعبدو محمد قاسم (14 عاماً)، أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي القرية.