هليل: نطالب اليسار الأوروبي بدعم حملة المقاطعة والاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس علي هليل عضو المكتب السياسي، وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في مؤتمر اليسار الأوروبي السادس المنعقد في مدينة ملغا الأسبانية.



وفي كلمة له طالب هليل احزاب اليسار الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي والبرلمانات في الدول الأوروبية المختلفة بالضغط للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.



كما ناشد علي هليل احزاب اليسار الأوروبي للدفاع عن حركة التضامن العالمية (ISM) وحركة المقاطعة الدولية (BDS) وكل القائمين على الحركتين والناشطين فيهما مؤكدا على دور (ISM) و(BDS) في فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفي تجريم الاستيطان الإسرائيلي ومقاطعة المستوطنات وكل ما ينشأ فيها ومقاطعة منتجاتها وفي فرض العزلة الدولية على إسرائيل والتصدي لقادة الحرب الإسرائيليين خلال زياراتهم لدول العالم، ودعا هليل احزاب اليسار إلى الانخراط ودعم هاتين الحركتين من أجل تصعيد المقاطعة لإسرائيل وعزلها وفضح ممارساتها في كل المحافل الدولية.



وعلى هامش الموتمر نظم وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب الصديقة العربية والأوروبية والتي هدفت الى تعزيز التعاون الثنائي في سبيل خدمة القضية الفلسطينية.