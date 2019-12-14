شؤون فلسطينية

الأسبوع الماضي: إصابة عشرات الفلسطينيين في 59 مواجهة مع الاحتلال

الأسبوع الماضي: إصابة عشرات الفلسطينيين في 59 مواجهة مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب اسرائيلي بجراح، وذلك ضمن 59 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

ففي يوم أمس الجمعة، أصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق في الضفة الغربية وغزة، فيما أطلق فلسطينيون، زجاجة حارقة تجاه جنود الاحتلال في خانيونس، وذلك ضمن 10 مواجهات.

ويوم الخميس، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم الفوار، وذلك ضمن 9 مواجهات.

فيما أحصي يوم الأربعاء 13 مواجهة أصيب خلالها 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال في منطقة بيت ريما.

كما وشهد منتصف الأسبوع، إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه قوات الاحتلال في عزون، بيرزيت، شارع القدس بنابلس، مدينة البيرة، وشارع الشهداء بالخليل، وذلك ضمن 9 مواجهات.

ويوم الإثنين الماضي، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما أطلق فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه جنود الاحتلال ي منطقة حي سطح مرحبا، وذلك ضمن 6 مواجهات.

ويوم الأحد، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في بيتونيا، وذلك ضمن 7 مواجهات.

أما السبت، أصيب مواطنين بالاختناق ي مواجهات شرق غزة، كما أصيب حارس صهيوني في مستوطنة بركان، فيما أحصيت 5 مواجهات.

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