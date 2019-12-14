إصابة خطيرة بحريق منزل بمخيم شعفاط في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح وصفت بالخطيرة، مساء اليوم السبت، جراء حريق اندلع في منزله بمخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.
وقالت وكالة (وفا): إن نيراناً اندلعت في شقة سكنية بعمارة في مخيم شعفاط، وأن طواقم الدفاع المدني في عناتا، أخلت مواطناً كان في داخلها، وشرعت بإخماد النيران.
من ناحيتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "تعاملت طواقمنا مع اصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط في مدينة القدس".
أصيب مواطن بجروح وصفت بالخطيرة، مساء اليوم السبت، جراء حريق اندلع في منزله بمخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.
وقالت وكالة (وفا): إن نيراناً اندلعت في شقة سكنية بعمارة في مخيم شعفاط، وأن طواقم الدفاع المدني في عناتا، أخلت مواطناً كان في داخلها، وشرعت بإخماد النيران.
من ناحيتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "تعاملت طواقمنا مع اصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط في مدينة القدس".
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