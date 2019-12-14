إصابة خطيرة بحريق منزل بمخيم شعفاط في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بجروح وصفت بالخطيرة، مساء اليوم السبت، جراء حريق اندلع في منزله بمخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.



وقالت وكالة (وفا): إن نيراناً اندلعت في شقة سكنية بعمارة في مخيم شعفاط، وأن طواقم الدفاع المدني في عناتا، أخلت مواطناً كان في داخلها، وشرعت بإخماد النيران.



من ناحيتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "تعاملت طواقمنا مع اصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط في مدينة القدس".