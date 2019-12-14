شؤون فلسطينية

إصابة خطيرة بحريق منزل بمخيم شعفاط في القدس

إصابة خطيرة بحريق منزل بمخيم شعفاط في القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح وصفت بالخطيرة، مساء اليوم السبت، جراء حريق اندلع في منزله بمخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وقالت وكالة (وفا): إن نيراناً اندلعت في شقة سكنية بعمارة في مخيم شعفاط، وأن طواقم الدفاع المدني في عناتا، أخلت مواطناً كان في داخلها، وشرعت بإخماد النيران.

من ناحيتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "تعاملت طواقمنا مع اصابة خطيرة جراء حريق منزل في مخيم شعفاط في مدينة القدس".

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