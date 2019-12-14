شؤون فلسطينية

الهباش: استمرار الإحتلال لفلسطين يشعل ناراً سيكتوي بها كل سكان الأرض

الهباش: استمرار الإحتلال لفلسطين يشعل ناراً سيكتوي بها كل سكان الأرض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين: إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين يعني ان ناراَ مشتعلة سيكتوي بنارها كل سكان الكرة الأرضية ولن يكون أحد بمأمن من هذه النار، مؤكداً أن الظلم والخطر الواقع على الشعب الفلسطيني لا يخص الفلسطينيين وحدهم وإنما يخص الإنسانية جمعاء وان التهديد والخطر الذي يمثله الإحتلال ومحاولات استفزاز المشاعر الدينية من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك لن تقف عند حدود فلسطين وإنما تهدد كل العالم وتهدد استقرار كل الشعوب.

جاءت أقوال الهباش في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين لمسلمي امريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والذي يعقد هذا العام في مدينة ساوباولو البرازيلية تحت عنوان "المواطنة... الحقوق والواجبات"، وبتنظيم من مركز الدعوة الاسلامية في البرازيل بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والعلماء والمفكرين وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى البرازيل. 

وأشار الهباش، في كلمة الافتتاح في المؤتمر الى ضرورة ان تقوم الإنسانية بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتخلص من ظلم الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن يشعر أسوة ببقية شعوب العالم بحق المواطنة الكاملة في وطنه بكل حرية وكرامة وله دولة وعلم ونشيد وعلم كي يستطيع أن يساهم في صنع وطن الإنسانية على أكمل وجه.

وأوضح قاضي القضاة ان الحديث عن المواطنة والشعور بها يحتاج وطنا حرا ومستقرا وبدون إحتلال وظلم واعتداء على الشيوخ والنساء والاطفال ومصادرة الأراضي وطرد أصحابها وتشتيتهم في بقاع الأرض وهو الأمر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مائة عام عندما صدر وعد بلفور المشؤوم بإقامة دولة للإحتلال على أنقاض دولة فلسطين.

وأكد الهباش ان الشعب الفلسطيني لا يبحث عن التعاطف القلبي معه وإنما يسعى ومعه كل الشعوب الحرة لإنهاء الظلم والإحتلال لكي يعيش بكل حرية وسلام وان يفهم الجميع ان الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يتحمل مسؤوليته التاريخية الجميع اذا استمر هذا الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الزعنون: تمديد تفويض (أونروا) رد قوي على التحالف الأميركي الإسرائيلي

الزعنون: تمديد تفويض (أونروا) رد قوي على التحالف الأميركي الإسرائيلي

وقفة طلابية في جامعة بيرزيت للتضامن مع الطالبة شذى حسن

وقفة طلابية في جامعة بيرزيت للتضامن مع الطالبة شذى حسن

وفد من جامعة فلسطين يزور سفير فلسطين بدولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة فلسطين يزور سفير فلسطين بدولة الإمارات العربية المتحدة

أسرى فلسطين: حياة الأسير المضرب أحمد زهران على المحك

أسرى فلسطين: حياة الأسير المضرب أحمد زهران على المحك

&#34;الديمقراطية&#34; تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد

"الديمقراطية" تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد

المزيني: حماس انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية لخوض الانتخابات العامة

المزيني: حماس انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية لخوض الانتخابات العامة

الغزيون يشتكون من تقليص ساعات وصل الكهرباء والشركة تُوضح الأسباب

الغزيون يشتكون من تقليص ساعات وصل الكهرباء والشركة تُوضح الأسباب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الزعنون: تمديد تفويض (أونروا) رد قوي على التحالف الأميركي الإسرائيلي

الزعنون: تمديد تفويض (أونروا) رد قوي على التحالف الأميركي الإسرائيلي

وقفة طلابية في جامعة بيرزيت للتضامن مع الطالبة شذى حسن

وقفة طلابية في جامعة بيرزيت للتضامن مع الطالبة شذى حسن

وفد من جامعة فلسطين يزور سفير فلسطين بدولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة فلسطين يزور سفير فلسطين بدولة الإمارات العربية المتحدة

أسرى فلسطين: حياة الأسير المضرب أحمد زهران على المحك

أسرى فلسطين: حياة الأسير المضرب أحمد زهران على المحك

&#34;الديمقراطية&#34; تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد

"الديمقراطية" تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية

حنا: نرفض أي خطاب ديني يحمل في طياته أجندات سياسية

حنا: نرفض أي خطاب ديني يحمل في طياته أجندات سياسية

ثلاثة من النسر المسود تُحلق في سماء سهول جنين

ثلاثة من النسر المسود تُحلق في سماء سهول جنين

منوعات

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

إليسا تكشف عن تطورات حالتها الصحية

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

أصالة تثير التساؤلات حول شائعة طلاقها من جديد

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي.. هل تنوي العودة إلى التمثيل؟

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

شاهد: عمرو أديب يبكى على الهواء: (موت الفجأة غريب)

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

نانسي عجرم تظهر في صورة جديدة وهذا النجم التركي يتغزل فيها

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

شاهد: نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح &#34;مناطق متضررة&#34;

كيم كارداشيان تعترف بخضوعها لخمس عمليات تجميل لإصلاح "مناطق متضررة"

فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

فنان مصري شهير يكشف تفاصيل إصابته بورم حميد

شاهد: سيرين عبد النور تتلقى دروسا في اللهجة السعودية

شاهد: سيرين عبد النور تتلقى دروسا في اللهجة السعودية

عربي

قطر تُعلن مفاجأة جديدة بشأن حل &#34;أزمة المقاطعة&#34; مع الدول الأربع

قطر تُعلن مفاجأة جديدة بشأن حل "أزمة المقاطعة" مع الدول الأربع

انشقاقات داخل حزب (العمل) الإسرائيلي قبيل الانتخابات المقبلة

انشقاقات داخل حزب (العمل) الإسرائيلي قبيل الانتخابات المقبلة

شاهد: تخرج شقيق أمير قطر من كلية بريطانية يُشعل مواقع التواصل

شاهد: تخرج شقيق أمير قطر من كلية بريطانية يُشعل مواقع التواصل

أمير قطر: التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق

أمير قطر: التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق