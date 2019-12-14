الهباش: استمرار الإحتلال لفلسطين يشعل ناراً سيكتوي بها كل سكان الأرض

وأشار الهباش، في كلمة الافتتاح في المؤتمر الى ضرورة ان تقوم الإنسانية بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتخلص من ظلم الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن يشعر أسوة ببقية شعوب العالم بحق المواطنة الكاملة في وطنه بكل حرية وكرامة وله دولة وعلم ونشيد وعلم كي يستطيع أن يساهم في صنع وطن الإنسانية على أكمل وجه.



وأوضح قاضي القضاة ان الحديث عن المواطنة والشعور بها يحتاج وطنا حرا ومستقرا وبدون إحتلال وظلم واعتداء على الشيوخ والنساء والاطفال ومصادرة الأراضي وطرد أصحابها وتشتيتهم في بقاع الأرض وهو الأمر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مائة عام عندما صدر وعد بلفور المشؤوم بإقامة دولة للإحتلال على أنقاض دولة فلسطين.



وأكد الهباش ان الشعب الفلسطيني لا يبحث عن التعاطف القلبي معه وإنما يسعى ومعه كل الشعوب الحرة لإنهاء الظلم والإحتلال لكي يعيش بكل حرية وسلام وان يفهم الجميع ان الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يتحمل مسؤوليته التاريخية الجميع اذا استمر هذا الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين: إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين يعني ان ناراَ مشتعلة سيكتوي بنارها كل سكان الكرة الأرضية ولن يكون أحد بمأمن من هذه النار، مؤكداً أن الظلم والخطر الواقع على الشعب الفلسطيني لا يخص الفلسطينيين وحدهم وإنما يخص الإنسانية جمعاء وان التهديد والخطر الذي يمثله الإحتلال ومحاولات استفزاز المشاعر الدينية من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك لن تقف عند حدود فلسطين وإنما تهدد كل العالم وتهدد استقرار كل الشعوب.جاءت أقوال الهباش في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين لمسلمي امريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والذي يعقد هذا العام في مدينة ساوباولو البرازيلية تحت عنوان "المواطنة... الحقوق والواجبات"، وبتنظيم من مركز الدعوة الاسلامية في البرازيل بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والعلماء والمفكرين وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى البرازيل.