وفد من جامعة فلسطين يزور سفير فلسطين بدولة الإمارات العربية المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قام وفد من جامعة فلسطين، بزيارة السفارة الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث آفاق التعاون ما بين الجامعة والسفارة، حيث كان في استقبالهم بحفاوة، عصام مصالحة، سفير دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وضم الوفد كلاً من الدكتور جبر الداعور، والدكتور محمود العجرمي، والأستاذ أكرم دغمش، أعضاء هيئة المديرين في الجامعة.



من جهته، رحب السفير مصالحة بوفد الجامعة الزائر، معرباً عن تقديره واحترامه لما تقدمه جامعة فلسطين من برامج علمية متميزة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية مع نظرائها الإماراتية، مؤكداً على جاهزيته التامة لوضع أسس التعاون المشترك مع جامعة فلسطين، التي تحمل أسم الوطن.



وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا، تخص أوضاع التعليم في قطاع غزة، حيث قام الوفد بعرض ما تقدمه جامعة فلسطين من برامج وتخصصات، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وما توفره من خدمات وتسهيلات للطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها قطاع غزة.



كما قام الوفد بنقل تحيات أسرة جامعة فلسطين، وقدم شرحاً موسعاً حول جامعة فلسطين، ودورها المجتمعي، إضافة للأكاديمي، وفي نهاية اللقاء شكر الوفد السفير على حسن الاستقبال، وقدم له دعوة رسمية لزيارة الجامعة، وقدّم للسفير درع جامعة فلسطين، كعربون محبة وتقدير.



والجدير ذكره، أن هذه الزيارة، تأتي في إطار مساعي الجامعة الرامية إلى تحقيق التواصل الدائم مع كافة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العملية التعليمية، بما يخدم طلبتنا في أرض الوطن.