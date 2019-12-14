شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد

"الديمقراطية" تُدين منع الاحتلال أبناء القطاع من السفر إلى الضفة للاحتفال بالأعياد
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع أبناء قطاع غزة، من السفر للضفة الفلسطينية؛ للإحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، ورأت في ذلك تعسفاً ومحاولة مكشوفة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتكريس الانقسام بين الضفة والقطاع، بما يشكل مخالفة لحقوق أبناء شعبنا في التنقل الحر، بين مناطق السلطة الفلسطينية، دون عوائق أو عراقيل.

كما يكشف قرار سلطات الاحتلال، زيف الإدعاء الإسرائيلي باحترام حرية الأديان، وحق الشعوب في أداء شعائرها الدينية دون تدخل أو تعطيل.

واغتنمت الجبهة هذه الفرصة؛ لتتقدم من أبناء شعبنا، في الوطن وفي الشتات، بالتهاني الحارة بحلول أعياد الميلاد، ورأس السنة، مؤكدة ثقتها أن الاحتلال إلى زوال، وأن القدس ستكون في القريب العاجل ميداناً لهذه الاحتفالات، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

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