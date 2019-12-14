المزيني: حماس انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية لخوض الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات الفلسطينية المقبلة، معتبرة أنها قدمت تنازلات عديدة، في سبيل إجراء الانتخابات العامة.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة المزيني، في كلمة له بحفل انطلاقة حماس الثانية والثلاثين: إن حركته جاهزة ومستعدة لخوض الانتخابات العامة، مضيفًا: "رحبنا برؤية المصالحة الثمانية لاستعادة الوحدة، ونؤكد أننا جاهزون للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة ودورية، تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني".



وفي سياق ملف صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، قال المزيني: "نقول للأسرى: نعاهدكم بأننا على موعد مع (وفاء الأحرار 2)، داعيًا في الوقت ذاته كتائب القسام إلى مضاعفة قوتها، وتعزيز الأداء المشترك مع فصائل المقاومة.



وأضاف: "نقول لمجاهدي القسام: إن العدو لا يفهم إلا لغة البارود، ونقول للعدو، الويل لكم من كتائب القسام، ومن فصائل المقاومة، والويل لكم إن لم ترحلوا عن أرضنا".



وتابع المزيني توجيه خطابه للاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "نقول للعدو، كتائب القسام أعدت آلاف الاستشهاديين لطردكم من فلسطين.. نقول للعدو إن المعادلات قد تغيرت، وجاهزون لفرض معادلات جديدة؛ لرفع الحصار الظالم عن غزة".



وقال المزيني: نعاهد شعبنا في غزة أن نبقى أوفياء لكم وأمناء على الثوابت وأن نكون خدما للشعب الفلسطيني وأن نعمل جاهدين لكسر الحصار، مشيرًا إلى أن 32 عامًا جعلت من حركة حماس رقما صعبا يحسب لها الأعداء ألف حساب وباتت نموذجا في الصمود والمواجهة، ورغم تكالب الأعداء على حم|س وما أصابها من ابتلاءات إلا أنها لم تتراجع.