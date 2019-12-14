وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس جامعة غزة، الأستاذ الدكتور فريد القيق، وبرفقته عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، الدكتور طارق أبو حجير في ورشة عمل، نظمتها وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بالتعاون مع منظمة (يونسكو) واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، والتي كانت بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 كانون الأول/ ديسمبر 2019م.
شارك رئيس جامعة غزة، الأستاذ الدكتور فريد القيق، وبرفقته عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، الدكتور طارق أبو حجير في ورشة عمل، نظمتها وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بالتعاون مع منظمة (يونسكو) واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، والتي كانت بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 كانون الأول/ ديسمبر 2019م.
وتم ذلك، بحضور الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين ورؤساء الجامعات الفلسطينية، والكليات الجامعية المتوسطة، من خلال لقاء عبر (الفيديو كونفرس) بين رام الله وغزة.
وقد اختتمت الورشة، بالتأكيد على ضرورة العمل على النهوض بواقع ودور التعليم العالي، والبحث العلمي، وزيادة أثره في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.
وقد اختتمت الورشة، بالتأكيد على ضرورة العمل على النهوض بواقع ودور التعليم العالي، والبحث العلمي، وزيادة أثره في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.
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