وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل لرؤساء الجامعات الفلسطينية



وقد اختتمت الورشة، بالتأكيد على ضرورة العمل على النهوض بواقع ودور التعليم العالي، والبحث العلمي، وزيادة أثره في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.













وتم ذلك، بحضور الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين ورؤساء الجامعات الفلسطينية، والكليات الجامعية المتوسطة، من خلال لقاء عبر (الفيديو كونفرس) بين رام الله وغزة.