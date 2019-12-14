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دولي

شاهد: حريق ضخم داخل مصفاة نفط في فرنسا

شاهد: حريق ضخم داخل مصفاة نفط في فرنسا
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل معمل لتكرير النفط، تابع لشركة (توتال) قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقالت وسائل إعلام فرنسية: إن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل، قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث، حريقاً ضخماً، وتصاعداً لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية، حيث تضم منشآت شركة (توتال) بالمنطقة مصفاة وموقعاً للمواد البيتروكيميائية، ويشتغل بها 1500 موظف.

 

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