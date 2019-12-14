ثلاثة من النسر المسود تُحلق في سماء سهول جنين

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رام الله - دنيا الوطن

وثق الدكتور وليد باشا، مدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث، ثلاثة من النسور المسود، فوق سهول عرابة، في حدث نادر في سماء فلسطين.



وقال الباشا في تصريح صحفي: إن النسر المسود، هو أكبر الطيور الجارحة، بعد الكندور الأمريكي، وقد يصل طول الطائر إلى 110-115 سم، وامتداد الاجنحة إلى 295 سم، مضيفاً أن أعداد هذا الطائر تتناقص عالمياً، وهو زائر عشوائي للمنطقة، حيث إنه تم توثيق هذا الطائر سنة 2013 في منطقة أحراج عز الدين في جنين.



وتبعاً للدكتور أنطون خليلية، خبير الطيور الفلسطيني، فان تسجيل ثلاثة طيور من النسر المسود، الذي كان يسمى النسر الأسود، هي حالة نادرة، وتوثيق مهم للتنوع الحيوي الفلسطيني.