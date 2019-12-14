الجهاد الإسلامي تُوجه رسالة لحماس بذكرى انطلاقتها الـ 32

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بيان صحفي، وجهت فيه رسالة لحركة (حماس) بمناسبة انطلاقتها الـ 32، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التهاني والتبريكات لإخواننا المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للانطلاقة، التي قدمت خلالها ثلة من مؤسسيها، وقادتها شهداء، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين.



ونحن على ثقة، بأن حركة حماس التي كانت ولا زالت نبراسا في الجهاد والمقاومة، وقدمت خيرة رجالها وقادتها وأبنائها خلال مسيرة طويلة من الثبات والصمود، ستبقى هذه الحركة شريكاً أساسياً في خندق المقاومة، ومواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.



إننا بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد على وحدة الصف في مواجهة الاحتلال، وعلى الشراكة الاستراتيجية في مشروع المقاومة والجهاد.



ونعاهد الله تبارك وتعالى، ثم نعاهد شعبنا وشهداءنا وأسرانا وجرحانا وأبناء أمتنا جميعاً، ألا نحيد عن طريق الجهاد حتى العودة، والتحرير بإذن الله.



وسنواصل العمل مع أشقائنا في حركة حماس إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل حماية القضية الفلسطينية، والتصدي لكل مخططات العدو، ولكل الصفقات المشبوهة، ولمشاريع التطبيع والتصفية.

رام الله - دنيا الوطن