تيسير خالد: تجديد تفويض وكالة الغوث انتصار للقانون والحق والعدالة الدولية



ورحب خالد بمواقف جميع الدول، التي انتصرت للقانون الدولي والعدالة الدولية، ونأت بنفسها عن سياسة قوانين الغاب، التي تدعو لها الإدارة الأميركية، وصوتت إلى جانب الحفاظ على وكالة الغوث (أونروا) وتجديد التفويض لها لثلاثة أعوام مقبلة.





ودعا هذه الدول في الوقت نفسه إلى دعم الوكالة، وسد العجز في موازنتها؛ لتتمكن من مواصلة دورها الإنساني والأخلاقي والسياسي، في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، وخاصة في ظل الظروف والتحولات العاصفة، التي تشهدها المنطقة، والتي باتت تضغط على أوضاع اللاجئين، وتؤثر على نحو قاس بمستوى معيشتهم واحتباجاتهم الأساسية اليومية.

رام الله - دنيا الوطنوصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأغلبية ساحقة، بأنه انتصار للقانون الدولي والعدالة الدولية، ومن شأنه أن يسهم في توفير بعض متطلبات الحياة الكريمة لللاجئين الفلسطينيين، الذين شردتهم إسرائيل من فلسطين بالقوة العسكرية الغاشمة، منذ نحو سبعين عاماً.وأضاف بأن هذا التفويض، الذي لم تعترض عليه سوى دولتين هما: الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، أظهر بوضوح مدى العزلة الدولية التي تعيشها الإدارة الأميركية، بعد أن قامت بسلسلة من المناورات، ومارست شتى أنواع الضغوط على الدول؛ لدفعها لمعارضة مشروع قرار تجديد التفويض أو الامتناع عن تأييده، كما أظهر أن قضية اللاجئين قضية عادلة لا تحل بالتنكر للقانون الدولي، وعدم الامتثال للشرعية الدولية، وبأن جميع الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل في هذا الاتجاه قد باءت بالفشل.