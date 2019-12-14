دولي

الدروز يلجؤون لأحزاب المعارضة الإسرائيلية لإسقاط قانون القومية

الدروز يلجؤون لأحزاب المعارضة الإسرائيلية لإسقاط قانون القومية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن عشرات الدروز تظاهروا، أمس، أمام منزل رئيس حزب (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، ورئيس حزب (العمل)، آفي غباي، ورئيسة حزب (جسر)، أورلي ليفي-أبكسيس، احتجاجًا على قانون القومية.

وقال لبيد لممثلي الطائفة الدرزية: "أشعر بالخجل لأن الجنود الإسرائيليين، ومعاقي الحروب، يجب أن ينتقلوا من بيت إلى بيت تحت المطر، ليطلبوا أبسط شيء- المساواة- هذا عار على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لذا سنعدل قانون القومية، كل القيم كامنة في قانون بيني بيغن، وسنقوم بتمريره".

وقالت عضو الكنيست ليفي أبكسيس: إنه "إذا تولد وضع تصل فيه هذه الطائفة، التي ربطت مصيرها بمصيرنا، إلى الشعور بأنها من النوع "ب"، فإن مهمتنا الأولى هي تصحيح هذا الشعور. هذه ليست مسألة يمين ويسار، وأعد بأننا سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى إجماع واسع، سيستمر التحالف بيننا في هذا الجيل وفي الجيل المقبل".

وقال رئيس حزب العمل، آفي غباي، للمتظاهرين: "نحن في حزب العمل ملتزمون تماماً بتعديل القانون بحيث تضاف قيمة المساواة إليه بروح إعلان الاستقلال.. لم أحلم أبداً بأننا سنقف في هذا الموقف المخجل.. لا يوجد هنا حلف حياة ولا حلف دم، هذه شراكة يتساوى فيها الجميع".

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