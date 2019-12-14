شؤون فلسطينية

أبو الرب: يوم غد انطلاق أولى رحلات العُمرة من المحافظات الجنوبية

أبو الرب: يوم غد انطلاق أولى رحلات العُمرة من المحافظات الجنوبية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن سفر أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لهذا الموسم، حيث ستغادر القافلة الأولى من المعتمرين قطاع غزة يوم غد الأحد، عبر (معبر رفح) باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سيتم نقلهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وقال أبو الرب في تصريح وصل "دنيا الوطن": ان هذا الفوج يتكون من قرابة 650 معتمراً، وإن كافة الترتيبات المتعلقة بسكنهم تم تجهيزها سواء من حافلات النقل التي ستقلهم إلى المعبر أو الحافلات التي ستقلهم إلى مطار القاهرة، وكذلك الخطوط الجوية المصرية، التي تم التعاقد معها من خلال الخطوط الجوية الفلسطينية، وزارة النقل والمواصلات.

كذلك أكد أبو الرب على جاهزية الفنادق، التي تم التعاقد معها من خلال مكاتب وشركات الحج والعمرة بالقطاع، من خلال جمعية أصحاب مكاتب الحج والعمرة، التي بذلت جهداً مشكوراً، وأبدت كل تعاون.

وأضاف ابو الرب: أنه كان لتوجيهات القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، ومتابعة الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء، الدور الكبير في إنجاز هذا الموضوع، وكذلك سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح، لكافة الأمور والتنسيق من طرف طواقم السفارة وإنجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين، أثر إيجابي لتسهيل خروج المعتمرين.

وتوجه أبو الرب بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات والحرص على تمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من تأدية العمرة، والسفر من معبر رفح البري، ومطار القاهرة الدولي، والتي كانت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والإخوة في الأجهزة الأمنية والمدنية المصرية، التي عملت بكل مسؤولية من أجل تسهيل سفر المعتمرين.

وأكد أبو الرب على أنه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الأسابيع المقبلة، بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن والفنادق، وأن وزارة الأوقاف، تتابع كافة الأمور من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين.

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