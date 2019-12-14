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قطر تُعلن مفاجأة جديدة بشأن حل "أزمة المقاطعة" مع الدول الأربع

قطر تُعلن مفاجأة جديدة بشأن حل "أزمة المقاطعة" مع الدول الأربع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إنه "تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين".

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، قال آل ثاني، في تصريحات لـ (رويترز): إن "هناك تقدماً؛ لكنه تقدم ضئيل".

وفي الخامس من حزيران/ يونيو من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة، تضمنت 13 مطلباً لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلاً في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.

وبالمقابل، طلبت قطر علناً، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

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