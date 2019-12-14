إيران: مستعدون لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لدينا مع الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت: إن إيران مستعدة لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لديها مع الولايات المتحدة.
وأضاف موسوي: "بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن"، قائلاً: "نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا من الولايات المتحدة في حزمة واحدة، والآن الكرة في الملعب الأمريكي".
وتابع: "الولايات المتحدة تحاول دائمًا الضغط، لكن علينا أن نكون محصنين ضد الضغوط، ووزارة الخارجية تفعل الشيء نفسه، وبالطبع أعلنا لبعض الدول، أن تحافظ على استقلالها، ولا تشارك في الضغوط وقضايا".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت: إن إيران مستعدة لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لديها مع الولايات المتحدة.
وأضاف موسوي: "بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن"، قائلاً: "نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا من الولايات المتحدة في حزمة واحدة، والآن الكرة في الملعب الأمريكي".
وتابع: "الولايات المتحدة تحاول دائمًا الضغط، لكن علينا أن نكون محصنين ضد الضغوط، ووزارة الخارجية تفعل الشيء نفسه، وبالطبع أعلنا لبعض الدول، أن تحافظ على استقلالها، ولا تشارك في الضغوط وقضايا".
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