إيران: مستعدون لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لدينا مع الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت: إن إيران مستعدة لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لديها مع الولايات المتحدة.



وأضاف موسوي: "بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن"، قائلاً: "نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا من الولايات المتحدة في حزمة واحدة، والآن الكرة في الملعب الأمريكي".



وتابع: "الولايات المتحدة تحاول دائمًا الضغط، لكن علينا أن نكون محصنين ضد الضغوط، ووزارة الخارجية تفعل الشيء نفسه، وبالطبع أعلنا لبعض الدول، أن تحافظ على استقلالها، ولا تشارك في الضغوط وقضايا".