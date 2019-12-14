استطلاعات رأي جديدة في إسرائيل حول الانتخابات تتنبأ بفوز الليكود

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بعض استطلاعات الرأي الانتخابية؛ للتكهن بنتائج لو جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.



ووفقاً لاستطلاع نُشر في أخبار قناة (مكان(، فإن (الليكود) سيفوز بـ 31 مقعدًا، يليه في المرتبة الثانية حزب بيني غانتس، (حصانة لإسرائيل)، مع 13 مقعدًا.



وفيما يلي نتائج استطلاع شركة الأخبار (بين قوسين نتائج الاستطلاع السابق): الليكود 32 (31)، يوجد مستقبل 14 (10)، حصانة لإسرائيل 13 (12)، العمل 9 (8)، اليمين الجديد 8 (6)، يهدوت هتوراة 7 (7)، العربية للتغيير (الطيبي 6 (12 ضمن القائمة المشتركة)، القائمة المشتركة 6 (12 للقائمة المشتركة)، شاس 6 (5)، يسرائيلي بيتينو 6 (5)، ميرتس 5 (5)، كلنا 4 (5)، غيشر 4 (5).



وقد أجرت الاستطلاع مينا تسيماح، ومانو جيفاع، من معهد (مدغام)، وشمل 1007 مشاركين يمثلون مجموع السكان في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة وأكثر، وتبلغ نسبة الحد الأقصى للخطأ 3.1٪، وتم إجراء الاستطلاع بين 14-16 كانون الثاني/ يناير 2019.



نتائج استطلاع قناة مكان (بين قوسين نتائج الاستطلاع السابق):

الليكود 31 (28)، حصانة لإسرائيل 13 (14)، القائمة المشتركة 12 (12)، يوجد مستقبل 10 (13)، اليمين الجديد 7 (9)، العمل 7 (7)، كلنا 6 (7)، غيشر 6 (6)، يهدوت هتوراة 6 (7)، شاس 5 (6)، ميرتس 5 (6)، البيت اليهودي 4 (4)، يسرائيلي بيتينو 4 (5)، الحركة 4 (0).