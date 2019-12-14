الخضري يُطالب بإسناد قرار التصويت لتمديد عمل (أونروا) بشبكة أمان مالية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة النهائي، بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل (أونروا) لثلاثة سنوات جُدد، يكتسب أهمية كبيرة.



وشدد الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" على أن أهمية القرار، كونه يأتي في ظل تحديات كبيرة، واجهت هذا التجديد على مدار عام؛ لمحاولة تقويض (أونروا) وإضعاف دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.



وأكد أن التصويت في ظل تحديات كبيرة وبأغلبية ساحقة، هو إنجاز كبير يتحقق لفلسطين في المحافل الدولية، مشدداً على ضرورة ترجمة هذا التضامن واقعاً عملياً في وجه مخططات الاستيطان، والضم والحصار والجدار والتهويد، وصولاً لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وطالب الخضري بإسناد هذا القرار بشبكة أمان مالية لاستمرار خدمات (أونروا)، مشيراً إلى أن (أونروا) في غزة وحدها فقط ترعى أكثر من مليون لاجئي فلسطيني، فيما ترعى 5 ملايين في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن.



وأشار إلى أن التصويت، أفشل محاولات وجهود حثيثة كانت تبذل لإلغاء التفويض، ومحاولة تقليل الخدمات "الصحية والإغاثية والإنسانية والتعليمة والاجتماعية لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها".



وشكر الخضري الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً الى مزيد من العمل؛ لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني، حتى يصل إلى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.