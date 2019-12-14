الاحتلال يعتقل فتى شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فتى قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ونقلته إلى جهة مجهولة.



وبحسب مصادر إعلامية، فإن "قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد عاطف الشريف، عقب اقتحام منطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية".



ونصب جنود الاحتلال، صباح اليوم، حواجز على المدخلين الشرقي والجنوبي للمدينة، وأوقفوا المركبات والمواطنين، ودققوا في هوياتهم.