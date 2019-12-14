مصر عاشر قوة جوية في العالم وإسرائيل خارج القائمة

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رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد

لم تدخل إسرائيل قائمة الدول العشر الأوائل في تصنيف القوة الجوية حول العالم، حيث احتلت المرتبة الـ 18 بامتلاكها 595 طائرة ومروحية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن سلاح الجو المصري، سبق إسرائيل، وحل عاشرًا في التصنيف بامتلاكه 1.054 طائرة ومروحية.



وجاءت أكبر عشر قوات جوية في العالم وفقاً لتصنيف (Flight global)، كالتالي:



1- سلاح الجو الأمريكي 13.266 طائرة ومروحية.



2- سلاح الجو الروسي 4.163 طائرة ومروحية.



3- سلاح الجو الصيني 3.210 طائرة ومروحية.



4- سلاح الجو الهندي 2.123 طائرة ومروحية.



5- سلاح الجو الكوري الجنوبي 1.625 طائرة ومروحية.



6- سلاح الجو الياباني 1.561 طائرة ومروحية.



7- سلاح الجو الباكستاني 1.372 طائرة ومروحية.



8- سلاح الجو الفرنسي 1.229 طائرة ومروحية.



9- سلاح الجو التركي 1.055 طائرة ومروحية.



10- سلاح الجو المصري 1.054 طائرة ومروحية.