شؤون فلسطينية

مجدلاني: تمديد الأمم المتحدة لتفويض (أونرو) تأكيد لحق شعبنا بالعودة وتقرير المصير

مجدلاني: تمديد الأمم المتحدة لتفويض (أونرو) تأكيد لحق شعبنا بالعودة وتقرير المصير
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى، صفعة لدولة الاحتلال وإدارة ترامب، وتأكيد دولي على حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير، باعتبار (أونروا) الشاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن كافة محاولات الاحتلال، وإدارة ترامب، لم ترهب المجتمع الدولي من الالتزام بأحكام القانون، والتصويت لصالح (أونروا)، مؤكدا أن هذا التصويت، يتطلب إجراءات عملية بمواصلة دعم الوكالة مالياً من أجل الإيفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار مجدلاني إلى أن هذا القرار السياسي المهم، يأتي في ظل حملة قوية، قامت بها إدارة ترامب بصفتها الشريك والداعم الرئيس الاحتلال، لشطب الوكالة، عبر وقف الدعم المالي والتحريض المتواصل ضدها.

وثمن مجدلاني مواقف كافة الدول، التي صوتت لصالح القرار وانتصرت للحق الفلسطيني، ودعا لمواصلة الحوار مع الدول التي امتنعت عن التصويت.

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