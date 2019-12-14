شاهد: حماس بخانيونس تنظم احتفالاً مهيباً في ذكرى انطلاقتها 32



وقال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب: حماس تسير في طريق الحرية والكرامة، وتفهم المعادلة السياسية جيداً، وأن فلسطين بحاجة للم الشمل، والتعاضد مع كل القوى الوطنية والإسلامية.



















رام الله - دنيا الوطنأحيت حركة المقاومة الإسلامية، (حماس) الانطلاقة الـ 32 بمحافظة خانيونس.