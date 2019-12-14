شاهد: حماس بخانيونس تنظم احتفالاً مهيباً في ذكرى انطلاقتها 32
رام الله - دنيا الوطن
أحيت حركة المقاومة الإسلامية، (حماس) الانطلاقة الـ 32 بمحافظة خانيونس.
وقال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب: حماس تسير في طريق الحرية والكرامة، وتفهم المعادلة السياسية جيداً، وأن فلسطين بحاجة للم الشمل، والتعاضد مع كل القوى الوطنية والإسلامية.
أحيت حركة المقاومة الإسلامية، (حماس) الانطلاقة الـ 32 بمحافظة خانيونس.
وقال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب: حماس تسير في طريق الحرية والكرامة، وتفهم المعادلة السياسية جيداً، وأن فلسطين بحاجة للم الشمل، والتعاضد مع كل القوى الوطنية والإسلامية.
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