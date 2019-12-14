مؤتمر فلسطينيّي أوروبا يُقاضي صحيفتين ألمانيتين بسبب تُهم معاداة السّامية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر منظمو مؤتمر فلسطينيي أوروبا و(أونروا) الذي انعقد في برلين، بتاريخ السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019، بخصوص مهاجمة المؤتمر من قِبَل صحيفة بيلد (Bild)، وصحيفة الْبي تْسَت (BZ) اللّتين تصدران في العاصمة الألمانية.



وصدر من المنظّمين والمشاركين، بيان ‏باللغة الألمانية، تُرْجِم إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، حيث سيقوم المنظّمون والمشاركون في المؤتمر، بالدّفاع عن أنفسهم قضائياً ضدّ التّغطية الإعلاميّة لصحيفة بيلد (Bild)، وصحيفة الْبي تْسَت (BZ) الألمانية، حول ما ورد في الصحيفتين من معلومات ومضامين، بخصوص المؤتمر، وحملت عنوان (مؤتمر- لكارهي اليهود).



واتهمت الصحيفتان المؤتمر بمعاداة السامية، حسب ما ورد في تغطيتهم الإعلامية، حيث قرّر المنظّمون والمشاركون في المؤتمر توضيح هذه الإدّعاءات الباطلة قضائيّاً.



وعُقِد المؤتمر في برلين، بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل الّلاجئين الفلسطينيّين في الشّرق الأدني (أونروا) والّذي نُظّم من قبل كلّ من مركز العودة الفلسطيني (PRC) والتّجمع الفلسطيني في ألمانيا (PGD) وهيئة المؤسّسات والجمعيّات الفلسطينية والعربيّة في برلين، وكذلك مؤسّسة مؤتمر فلسطينيّي أوروبا.



وتمّ خلال المؤتمر، عرْض أهميّة هذه الوكالة بالنّسبة لملايين الفلسطينيّين المشرّدين من ديارهم، من المنظور السّياسي والمنظور القانوني، وكذلك من المنظور الاجتماعي، وذلك بمساهمات ومشاركات من مجموعة من المختصّين والباحثين والسّياسيّين و المحامين، قدِموا من دول أوروبيّة مختلفة، كما تمّ التّعرّض لسياسة الحكومة الإسرائيليّة، والإدارة الأمريكيّة في محاولاتهم تخريب عمل وكالة (أونروا) المْقامة والمْمَوّلة والمدعومة من قِبَل منظمّة الأمم المتّحدة، منذ عشرات السّنين، من خلال افتعال اتّهامات باطلة للوكالة.