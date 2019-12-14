شاهد: تخرج شقيق أمير قطر من كلية بريطانية يُشعل مواقع التواصل

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر فيه القعقاع بن حمد، شقيق أمير قطر، والترحيب الذي لقي به والده، حمد بن خليفة خلال مراسم التخرج من أكاديمية (ساند هيرست) العسكرية.المقطع المصور، يظهر لحظة لقاء القعقاع بوالده، وتأدية التحية العسكرية له، لينحني مقبلاً يد والده، حيث لاقى المقطع المصور الكثير من التغريدات التي تفاعلت مع لقاء الأب مع ابنه.