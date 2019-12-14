مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح جرّاء رياح عاتية في فرنسا



ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغاء هذه الفعاليات، حيث إنه وفي ليل الخميس الجمعة، حين كانت ذروة الأحوال الجوية السيئة، فقد انقطع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في هذه المناطق.



وفي المجمل، وضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وشمالها، وجبال الألب، والبيرينيه، المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب، خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم/ساعة، جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

رام الله - دنيا الوطنلقي رجل مصرعه، فيما أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، جنوب غرب فرنسا، بسبب رياح عاتية ضربت يوم أمس الساحل المطلّ على المحيط الأطلسي، ومناطق داخلية، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.وقالت فرق الإطفاء، إنّ سائق سيارة، يبلغ من العمر 70 عاماً، لقي مصرعه يوم أمس الجمعة على طريق في إقليم الباسك، عندما اصطدمت مركبته بشجرة، سقطت على الطريق، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح، نتيجة سقوط أشجار على مركباتهم، كما تم إجلاء حوالي 600 شخص في ثماني بلديات، تقع بالقرب من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات طمي صباح اليوم السبت، وفق وكالة (وفا).