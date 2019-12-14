حيدر القدرة يُطالب الحكومة بالإقرار بحق المعلم ورفع كافة الإجراءات الظالمة

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رام الله - دنيا الوطن

طالب حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا بحركة (فتح) الحكومة الفلسطينية، بالافصاح والإقرار بحق المعلم ورفع كافة الإجراءات الظالمة عنه، وكل من طالتهم إجراءات الحكومة السابقة.



وشدد القدرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن المعلم الفلسطيني، لا يستطيع أن يحتفل بيوم المعلم العالمي، وقد أصابه الغبن، كما أصاب شرائح أخرى من الموظفين.



وأضاف: "ليس من المناسب، أن تكون هناك حملات ومطالبات لدفع المستحقات، فنحن نعرف ونقدر الظرف الاقتصادي الصعب والحصار المالي المشدد المفروض علينا".



ووجه القدرة، رسالة لرئيس الوزراء، محمد اشتية، قائلاً: إن الناطق باسم الحكومة غير موفق، ولا ينطق بالحق فيما يتعلق بحقوق الموظفين في غزة.



وحيا في البيان المعلم والمعلمة في فلسطين في يوم المعلم العالمي،

وأكد أنهم حملوا الأمانة بكل اقتدار، وينسب لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، فيما وصل إليه التعليم في فلسطين، وفي دول عربية كثيرة، وللشعب الفلسطيني الحق، أن يفتخر بالإسهام الطيب الذي قدمه المعلمون للإنسانية في مجال العلم، رغم شح الإمكانيات وقسوة الظروف، التي فرضها علينا الاحتلال.