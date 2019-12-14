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دولي

كوريا الشمالية تُجري تجربة "تُعزز قدرات الردع النووي"

كوريا الشمالية تُجري تجربة "تُعزز قدرات الردع النووي"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت،أنها أجرت تجربة أخرى وصفتها بـ "المهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، حيث نقلت (رويترز) عن كوريا الشمالية قولها: إن "التجربة ستعزز من قدرات الردع النووي".

وكان مركز بحوث كوري شمالي، قد صرح، أن بيونغ يانغ، قد تعلن انتهاء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فإن المركز قال: "يبدو أن مؤتمر حزب العمال، هو اجتماع طارئ مرتبط بموعد نهاية المفاوضات، والذي حدده الزعيم كيم جونغ أون بنهاية العام الجاري". 

وأضاف: "لم يتم تحديد موعد نهائي، ولكن قيل إن الاجتماع، سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يشير لتوقع تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع تأمين سبب لاتخاذ نهج جديد في حال لم يحدث ذلك."

وتحث كوريا الشمالية، واشنطن على إظهار بعض المرونة قبل نهاية العام، محذرة، أنه في حال لم يحدث هذا، ستتخلى عن المفاوضات مع الولايات المتحدة وتتخذ "نهجاً جديداً".

وصرح الباحث في المعهد الاستراتيجي للأمن القومي، تشوي يونغ هوان، قائلاً: "لا نعرف ماذا سيفعل بيغين عندما يأتي، ولكن إذا جاءت تشوي لقرية بانمونغوم لمقابلته، قد تصبح هذه علامة إيجابية"، مضيفاً: "من الممكن أن يرتبا لقاءً للعام المقبل، وتجاوز الموعد النهائي، بدون استفزازات كبيرة".

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