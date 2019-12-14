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أمير قطر: التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق

أمير قطر: التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
افتتح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أعمال "منتدى الدوحة"، تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، بمشاركة دولية واسعة.

وقال الشيخ تميم بن حمد في كلمته: "إن الرؤية الأممية المشتركة، التي كانت واضحة في مطلع الألفية، تشوشت في مجالات عدة"، مؤكداً أن "التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق، ولا يفرق في استهدافه للأبرياء"، وذلك وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وأضاف: "أخذنا على عاتقنا في قطر المساهمة في حل النزاعات سلمياً حول العالم، حيث نقوم بجهد في نشر التعليم حول العالم"، متابعاً: "علينا جميعاً أن نحتفي بالخير والإنجازات أينما وجدت"، مؤكداً دور بلاده في الوساطة الدولية، واستضافتها مؤتمرات الحوار في المرحلة المقبلة.

ويشهد "منتدى الدوحة" مشاركة نوعية لمسؤولين من مختلف الدول، بينهم رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير، الذي يوجد بالدوحة في زيارة رسمية.

كما يشارك في المنتدى، الذي يستمر يومين، من تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، ومن الولايات المتحدة وزير الخزانة، ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

الجدير بالذكر، أن "منتدى الدوحة" تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية، تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم؛ لطرح حلول مبتكرة، وقابلة للتطبيق.

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