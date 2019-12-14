تنقل 2175 مسافرًا عبر (معبر الكرامة) أمس الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 2175 مسافرًا في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة).



وكان التنقل على النحو التالي، مغادرون: 972 مسافرًا، قادمون: 1203 مسافرًا، ومرجعون 5 أشخاص.



وأضافت الإدارة، أن (معبر الكرامة)، يعمل اليوم السبت من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً، في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.