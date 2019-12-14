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شؤون فلسطينية

قاسم: غزة ستكون اليوم أمام حشد مهيب إحياء لذكرى انطلاقة حماس

قاسم: غزة ستكون اليوم أمام حشد مهيب إحياء لذكرى انطلاقة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن مدينة غزة ستكون اليوم، أمام حشد مهيب، إحياء لذكرى الانطلاقة الثانية والثلاثين لحركة حماس.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الرأي: "ستخرج الجماهير لتأكيد تمسكها بخيارات شعبنا الأصلية التي تتمسك بها حماس".

وأوضح، أن هذه المشاركة المتعاظمة في كل عام في ذكرى الانطلاقة، تؤكد تجذر حماس في عمق القضية والشعب والأرض، لافتًا إلى أن المسيرات التي خرجت بالأمس في شمال قطاع غزة ومدينة خانيونس، هي تأكيد على التفاف الجماهير حول حماس وخياراتها.

وأشار قاسم إلى أن حركة حماس بشعبها، تسير بخطوات واسعة وواثقة إلى نقطة النصر، المتمثلة بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة.

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