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شؤون فلسطينية

الهباش: مواقف الملك محمد السادس تجاه القضية الفلسطينية والقدس مُثمنة

الهباش: مواقف الملك محمد السادس تجاه القضية الفلسطينية والقدس مُثمنة
الملك محمد السادس
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وكذلك جماهير الشعب الفلسطيني، يثمنون مواقف الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تجاه القضية الفلسطينية، والحق الإسلامي في مدينة القدس، والتي عبر عنها اليوم، خلال الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط، بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي أكد فيها دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الهباش في تصريح صحفي، أن مواقف الملك محمد السادس تجاه القضية الفلسطينة، وعلى وجه الخصوص مدينة القدس، كانت دائماً محط احترام وتقدير عاليين من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي تسهم في دعم المدينة وأهلها، الذين يواجهون الاحتلال بصمودهم وثباتهم في مدينتهم المقدسة.

وأضاف: أن هذه المواقف الشجاعة، والتي عودنا عليها الملك محمد السادس، كانت على الدوام بمثابة رافعة وعنوان للعمل العربي المشترك، وتعزيز روابط الأخوة بين الشعوب العربية، لا سيما في دعم القضية الفلسطينية، كونها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم المدينة وأهلها، الذين يواجهون الاحتلال بصمودهم وثباتهم في مدينتهم المقدسة.

وأثنى الهباش على الجهود الدؤوبة والمتواصلة، التي يقدمها الملك محمد السادس من أجل مدينة القدس الشريف، لا سيما وأنه يرأس لجنة القدس، والتي تهدف لتقديم كل ما يلزم للمدينة، دعماً لصمود أهلها، وتأكيداً على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية، مضيفاً ان الشعب الفلسطيني، يقدر عالياً هذه الخطوة والمواقف المشرفة والدائمة للملك محمد السادس، في دعم القضية الفلسطينية، ومدينة القدس.

ودعا الهباش كافة الزعماء والقادة العرب والمسلمين إلى تقديم الدعم اللازم لمدينة القدس وأهلها؛ لتعزيز صمودهم وبقائهم في مدينتهم، والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، الذي هو قبلة المسلمين الأولى، والعاصمة الروحية لكل العرب والمسلمين في العالم.

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