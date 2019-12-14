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السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن

السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، أمس الجمعة، عن مقتل ثلاثة من عسكرييها جراء الأعمال القتالية الجارية في الساحة اليمنية، حيث تقود المملكة، قوات التحالف العربي ضد الحوثيين.

وأفادت وكالة (واس) السعودية الرسمية، بأن نائب أمير منطقة جازان، الواقعة جنوب البلاد، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، نقل تعازي ومواساة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، لذوي 3 عسكريين قتلى.

وأوضحت الوكالة، أن العسكؤيين هم: الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، والجندي الأول يحيى بن علي محمد محنشي، والجندي عبد الله بن مزيد القيسي، من منتسبي القوات المسلحة، مضيفة أنهم قتلوا "أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان".

وتقود السعودية في اليمن، منذ أذار/ مارس 2015، التحالف العربي، الذي ينفذ عمليات عسكرية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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