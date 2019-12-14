عربي

ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الجزائري الجديد

ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الجزائري الجديد
رام الله - دنيا الوطن
ملفات عديدة مهمة، تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الذي حصل على ثقة أربعة ملايين و950 ألف جزائري، وأصبح ثامن شخص، يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

ولعلّ فصل المال عن السياسة من أبرز المسائل التي يتوجب على تبون التعامل معها، والعمل على مكافحتها، وفق ما ذكرت صحيفة (الشروق) الجزائرية، في تقرير بعنوان "الملفات السياسية التي تنتظر الرئيس الجديد".

ولفتت الصحيفة الجزائرية، إلى أن من بين الملفات التي يتعين على الرئيس الجديد إعادة النظر فيها، الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابق، والتي يجمع السياسيون والمراقبون، على أنها جاءت عن طريق التزوير والمال الفاسد.

كذلك يرى مراقبون، أن على تبون الدعوة لانتخابات برلمانية، تختار شخصيات جديدة، تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة، وتكون قادرة على إخراج الجزائر من المشكلات التي يعاني منها، وكذلك من الملفات المهمة التي على تبون التعامل معها، الحريات الديمقراطية، والفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد، وإصلاح مواطن الخلل في كافة مناحي الدولة.

وفي أول كلمة له عقب تسميته رئيساً للجزائر، تعهد تبون بالعمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، كما دعا إلى حوار مع الحراك الشعبي.

وقال تبون في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الانتخابات بنسبة 58%: "أتعهد بالعمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة الجمهورية الجديدة، وسنعمل بعيداً عن الإقصاء، ونسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر".

ودعا تبون المتظاهرين في الحراك الشعبي إلى بدء حوار جاد من أجل الجزائر، معبراً عن احترامه وتأثره بمطالب الحراك.

وأشاد بالجيش الجزائري وقيادته في تأمين البلاد والحراك الشعبي، والتعامل بحكمة مع المستجدات التي طرأت على الساحة الجزائرية.

وتعهد تبون بـ "التغيير"، في أول تعليق له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، إذ قال في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، وأدعوكم جميعاً إلى اليقظة والتجند؛ لنبني معا الجزائر الجديدة".

أخبار ذات صلة

السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن

السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن

الكونغرس يُمهل (CIA) شهراً للكشف عن قتلة خاشقجي

الكونغرس يُمهل (CIA) شهراً للكشف عن قتلة خاشقجي

السودان: تشكيل لجنة لتصفية &#34;حزب البشير&#34;

السودان: تشكيل لجنة لتصفية "حزب البشير"

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

أول تعليق لـ&#34;عبد المجيد تبون&#34; بعد فوزه برئاسة الجزائر

أول تعليق لـ"عبد المجيد تبون" بعد فوزه برئاسة الجزائر

عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.15%

عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.15%

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

الحكومة المصرية توضح حقيقة تسريح ثلاثة آلاف موظف بالجهاز الإداري

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

المشير حفتر يعلن عملية حاسمة ضد طرابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على المواطنين بالخليل وبيت لحم

الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على المواطنين بالخليل وبيت لحم

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

أبو هولي يرحب بقرار الأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل وكالة (أونروا)

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

بحر: فشل الاحتلال في تشكيل حكومة لكيانه بداية لزواله

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين

الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الثقافية والإجتماعية بفلسطين

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

الهباش: لن يتحقق العدل إلا بزوال الإحتلال عن فلسطين

الرئيس عباس: قرار تمديد مهمة عمل (أونروا) لثلاث سنوات انتصار للقانون الدولي

الرئيس عباس: قرار تمديد مهمة عمل (أونروا) لثلاث سنوات انتصار للقانون الدولي

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المنتدى الثالث لشباب العالم

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المنتدى الثالث لشباب العالم

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق

القدس: البطريركية اللاتينية تعارض توسيع الأنفاق

منوعات

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل &#34;أعز الولد&#34;

ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل "أعز الولد"

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

الموت يفجع الاعلامي عمرو أديب

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: محمد هنيدي ضحية رامز جلال

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

شاهد: دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة &#34;سرية&#34;

هيفاء وهبي تطير إلى الإمارات لتنفيذ مهمة "سرية"

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: ضجة بسبب رقص هستيري لميس حمدان وشقيقاتها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

شاهد: أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

عربي

السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن

السعودية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين من قواتها المسلحة بمعارك اليمن

السودان: تشكيل لجنة لتصفية &#34;حزب البشير&#34;

السودان: تشكيل لجنة لتصفية "حزب البشير"

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويلهم (حزب الله)

أول تعليق لـ&#34;عبد المجيد تبون&#34; بعد فوزه برئاسة الجزائر

أول تعليق لـ"عبد المجيد تبون" بعد فوزه برئاسة الجزائر